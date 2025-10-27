Ruba sei bottiglie di alcolici al supermercato | arrestato

Arrestato nel pomeriggio dello scorso 18 ottobre, dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa, un cittadino extracomunitario di 30 anni per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.L'intervento dei militari è scattato prontamente presso un supermercato del litorale pisano, a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

