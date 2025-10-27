Ruba i soldi dallo spogliatoio dei dipendenti di un wine bar tossicodipendente arrestata

Cataniatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha arrestato una pregiudicata catanese di 46 anni sorpresa a rubare dei soldi nello spogliatoio dei dipendenti di un locale del centro storico. La donna ha approfittato della confusione di clienti presenti in quel momento nel wine bar per intrufolarsi in un’area dedicata ai soli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

