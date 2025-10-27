Ruba gasolio in un deposito di una ditta di autotrasporti arrestato un quarantunenne
Ha cercato di rubare gasolio da un autocarro in sosta ma alla fine è stato arrestato. Gli agenti della Polizia di Stato di Messina ieri sera hanno fermato un 41enne, colto in flagranza di reato di tentato furto aggravato. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato intercettato dalle volanti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
