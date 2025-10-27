Rrahmani e Hojlund tornano a disposizione per la trasferta di Lecce

Forzazzurri.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conte recupera due pedine importanti per la trasferta di Lecce. Archiviata la vittoria contro l’Inter al Maradona, il Napoli di Antonio Conte mette nel mirino . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

