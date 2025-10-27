Rottura Conte Inter il ricordo dell’inevitabile separazione tra il tecnico pugliese e la società nerazzurra

Inter News 24 Rottura Conte Inter: in seguito alle dichiarazioni pungenti, ricordiamo la storia tra l’attuale allenatore del Napoli e la società nerazzurra. Nel corso degli anni, i rapporti tra Antonio Conte e l’Inter sono passati dall’armonia alla rottura definitiva. Nonostante abbiano vissuto momenti di successo, tra cui la conquista dello scudetto 2020-2021, il rapporto tra l’allenatore e il club è stato segnato da conflitti e divergenze, culminando in una separazione che ha segnato l’inizio dell’era Simone Inzaghi. La crescita sotto la guida di Conte. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, Conte, con il suo stile di gioco “carrarmato”, ha guidato l’ Inter alla vittoria del 19° scudetto nella stagione 2020-2021, mettendo le basi per i successi futuri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rottura Conte Inter, il ricordo dell’inevitabile separazione tra il tecnico pugliese e la società nerazzurra

