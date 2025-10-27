Rosignano | Entra nella notte in due abitazioni e ruba trapani pinze e coltelli | denunciato un 26enne
Un 26enne di Rosignano è stato denunciato dai carabinieri per furto in abitazione. Il giovane, secondo quanto emerso, si sarebbe introdotto all'interno di due abitazioni del centro in orario notturno e, dopo aver forzato le porte di accesso, avrebbe rubato attrezzi da due trapani, tre pinze e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
