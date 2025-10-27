Roma Wesley la freccia di Gasperini | crescita costante per il brasiliano

La sfida vinta con il Sassuolo ha dato tante indicazioni positive a Gian Piero Gasperini, con diversi spunti interessanti come la grande partita di Dybala da falso nueve e la posizione di Cristante. Tra i migliori in campo in casa Roma si deve però menzionare anche Wesley, che ha disputato una partita di ottimo livello, con qualità in fase offensiva e grande applicazione anche nel momento in cui serviva difendere. Duttilità su entrambe le fasce. Il laterale brasiliano è sicuramente il miglior acquisto estivo per rendimento fino a questo momento ed anche ieri ha dimostrato che l’ambientamento nel calcio italiano prosegue con risultati incoraggianti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Wesley la freccia di Gasperini: crescita costante per il brasiliano

