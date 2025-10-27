Roma vs Parma nona giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A 20252025. I giallorossi vogliono difendere il primato, mentre gli emiliani devono uscire dai bassifondi della classifica. Roma vs Parma si giocherà mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico. ROMA VS PARMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi, grazie alla vittoria esterna contro il Sassuolo, hanno ritrovato la vetta della classifica in coabitazione con il Napoli. La squadra di Gasperini ha messo insieme ben 18 punti, e il fattore casalingo ha avuto il suo peso per questo rendimento, cosa che si vuole sfruttare anche contro il Parma. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

