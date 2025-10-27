Roma vittoria e testa della classifica | Dybala torna al gol su azione
Un gol, tre punti ed un sorriso che torna dopo i due ko con Inter e Viktoria Plzen che avevano fatto scattare alcuni campanelli d’allarme. La Roma torna dal Mapei Stadium con il bottino pieno, superando 1-0 un Sassuolo ostico che ha tenuto aperta fino all’ultimo una partita che i giallorossi non hanno chiuso complice qualche errore di precisione sotto porta. Visti gli ultimi risultati, però, ciò che conta più di tutto è l’essere riusciti a centrare una vittoria che permette alla formazione di Gasperini di tornare in vetta alla classifica, condividendo il primato con il Napoli. Il tecnico giallorosso può essere soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, che nonostante la prima parte di secondo tempo complicata hanno saputo restare compatti, per poi riprendere campo anche grazie ai cambi e mantenere fino alla fine il vantaggio siglato da Paulo Dybala. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
