Roma tragedia sulla Colombo | arrivati i risultati dei test sul 22enne alla guida della Bmw
Sono negativi i risultati del narcotest e dell’alcoltest effettuati sul 22enne che venerdì sera, alla guida di una Bmw, ha travolto un’auto su via Cristoforo Colombo a Roma, provocando la morte di Beatrice Bellucci, 20 anni. L’impatto, violentissimo, è avvenuto lungo la grande arteria che collega la Capitale al mare di Ostia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, a cui la Procura di Roma ha delegato le indagini, il giovane procedeva a velocità elevata quando ha tamponato la Mini Cooper su cui viaggiava la vittima, sbalzandola contro un albero nei pressi dello svincolo per la sede della Regione Lazio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
