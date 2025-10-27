Roma riapre il tunnel segreto del Colosseo | sulle orme dell’imperatore Commodo

Funweek.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti sappiamo che il Colosseo cela tantissimi misteri: sotto la sabbia dell’arena, dove riecheggiavano le urla dei gladiatori, si celava un passaggio che pochi potevano percorrere, un vero e proprio tunnel segreto. Oggi quel passaggio può finalmente tornare a vivere: si tratta di un corridoio, fatto costruire tra il I e il II secolo d.C., che collegava il Colosseo al mondo invisibile degli imperatori. Iscriviti alla  Newsletter Funweek Roma,  è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>    Ed è proprio lì che Commodo camminava, lontano dagli sguardi del popolo, per incontrarsi con gli eroi popolari dell’Antica Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

roma riapre tunnel segretoRoma, riapre il tunnel segreto del Colosseo: sulle orme dell’imperatore Commodo - Riapre il tunnel segreto del Colosseo: un passaggio nascosto che l’imperatore Commodo percorreva lontano dagli occhi del popolo. Segnala msn.com

Sotto il Colosseo svelato un segreto: apre per la prima volta il passaggio di Commodo - Roma non smette di stupire, la città museo a cielo aperto dal 27 ottobre svela un segreto rimasto nascosto per tantissimi anni: finalmente sarà possibile attraversare il passaggio di Commodo, un lungo ... Scrive siviaggia.it

roma riapre tunnel segretoRoma, riapre il misterioso Passaggio di Commodo: viaggio nel ventre del Colosseo - Restaurato e aperto al pubblico, il leggendario corridoio rivela il lato più intimo e segreto del monumento simbolo della Città Eterna. Segnala quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Roma Riapre Tunnel Segreto