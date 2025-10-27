Roma riapre il tunnel segreto del Colosseo | sulle orme dell’imperatore Commodo
Tutti sappiamo che il Colosseo cela tantissimi misteri: sotto la sabbia dell’arena, dove riecheggiavano le urla dei gladiatori, si celava un passaggio che pochi potevano percorrere, un vero e proprio tunnel segreto. Oggi quel passaggio può finalmente tornare a vivere: si tratta di un corridoio, fatto costruire tra il I e il II secolo d.C., che collegava il Colosseo al mondo invisibile degli imperatori. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Ed è proprio lì che Commodo camminava, lontano dagli sguardi del popolo, per incontrarsi con gli eroi popolari dell’Antica Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it
