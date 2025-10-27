Roma restano gravi le condizioni della ragazza ferita nell' incidente sulla Colombo

Tgcom24.mediaset.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Restano gravi le condizioni della 20enne ferita nellincidente di venerdì sera sulla Cristoforo Colombo a Roma, in cui ha perso la vita l’amica Beatrice Bellucci. Lo ha comunicato il dottor Emiliano Cingolani, direttore della Uoc Shock e Trauma del San Camillo, spiegando che la ragazza è alla terza giornata post operatoria e che la prognosi resta riservata. Le lesioni hanno interessato arti, addome, pelvi e torace. La Mini su cui viaggiavano è stata tamponata ad alta velocità da una Bmw bianca, probabilmente coinvolta in una gara con un’altra auto poi fuggita dopo l’impatto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

roma restano gravi le condizioni della ragazza ferita nell incidente sulla colombo

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, restano gravi le condizioni della ragazza ferita nell'incidente sulla Colombo

