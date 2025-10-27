Roma restano gravi le condizioni della ragazza ferita nell' incidente sulla Colombo
Restano gravi le condizioni della 20enne ferita nell’incidente di venerdì sera sulla Cristoforo Colombo a Roma, in cui ha perso la vita l’amica Beatrice Bellucci. Lo ha comunicato il dottor Emiliano Cingolani, direttore della Uoc Shock e Trauma del San Camillo, spiegando che la ragazza è alla terza giornata post operatoria e che la prognosi resta riservata. Le lesioni hanno interessato arti, addome, pelvi e torace. La Mini su cui viaggiavano è stata tamponata ad alta velocità da una Bmw bianca, probabilmente coinvolta in una gara con un’altra auto poi fuggita dopo l’impatto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche questi approfondimenti
Roma Mobilità. . #tg #mobilità Nuovo ingresso al Policlinico Gemelli Fascia Verde, divieti restano quelli già in atto - facebook.com Vai su Facebook
Ultrà romanisti arrestati a Nizza: sette tifosi tornano liberi, sei restano in carcere in Francia https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/17/news/ultra_roma_arrestati_nizza_sette_tornano_liberi-424918935/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Incidente Roma, prognosi ragazza ferita resta riservata: "Condizioni ancora gravi" - "Al momento le condizioni della ragazza sono ancora gravi, siamo ormai in terza giornata post operatoria". Come scrive stream24.ilsole24ore.com
Incidente sulla Colombo, l’amica di Beatrice Bellucci è ancora gravissima: “Lesioni ad arti, torace e addome” - L'ospedale San Camillo di Roma ha diffuso il bollettino medico dell'amica di Beatrice Bellucci, morta a 20 anni nell'incidente sulla Colombo a Roma ... Si legge su fanpage.it
Acri in ansia per il piccolo Rocco: cade da una finestra a Roma, è in gravi condizioni - Il piccolo si sarebbe sporto per salutare la sorellina. corrieredellacalabria.it scrive