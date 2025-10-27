Roma Parma streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la sfida dell’Olimpico! Tutti le informazioni sul match

Roma Parma, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida dell’Olimpico valida per la 9ª giornata di Serie A 202526 I giallorossi, reduci dall’1-0 sul campo del Sassuolo, guidano la classifica insieme al Napoli e puntano a confermare il proprio ruolo da favoriti, pur dovendo fare i conti con qualche difficoltà sotto porta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma Parma, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell’Olimpico! Tutti le informazioni sul match

News recenti che potrebbero piacerti

$RomaParma: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streaming $ASRoma - X Vai su X

Ci sono ancora biglietti disponibili per la partita all'Olimpico con il Parma! Acquista ora! www.asroma.com/it/biglietti/maschile #ASRoma - facebook.com Vai su Facebook

Roma-Parma, quando si gioca? Probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming - La Roma mantiene il primo posto in classifica, a pari punti col Napoli, ma è subito chiamata a confermarsi nel turno infrasettimanale contro il Parma, valido per la 9a giornata. Scrive ilmessaggero.it

Roma-Parma: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni. - I giallorossi vogliono confermarsi in cima alla classifica, il Parma cerca la prima vittoria in trasferta ... Segnala msn.com

Roma-Parma: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streaming - I giallorossi sono pronti a mettersi alle spalle la vittoria col Sassuolo: si gioca il 29 ottobre alle 18. Segnala ilromanista.eu