Roma-Parma mercoledì 29 ottobre 2025 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Dybala vuole rispondere ad Anguissa

La Roma si è ripresa la vetta della classifica in concomitanza col Napoli e proverà a mantenerla nel match casalingo contro il Parma. I giallorossi sperano di invertire il trend negativo in casa, che li ha visti sconfitti in ben quattro delle ultime cinque gare all’Olimpico, compresa l’ultima contro l’Inter. I lupi continuano a non . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Roma-Parma (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Dybala vuole rispondere ad Anguissa

Leggi anche questi approfondimenti

Roma-Parma della stagione 2013/2014 inizia il 2 febbraio e finisce il 2 aprile Avviciniamoci alla sfida dell'Olimpico con un nuovo episodio di "Memories" ? asroma.com/it/notizie/741… #ASRomaPodcast - X Vai su X

MATCHDAY ? 18:30 ? #RomaParma DAJE ROMA DAJE! #ASRoma Vai su Facebook

Roma-Parma: diretta live e risultato in tempo reale - Parma di Mercoledì 29 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Come scrive calciomagazine.net

Roma-Parma, orario e dove vederla: le formazioni ufficiali. Gasperini punta ancora su Dybala - Per mantenersi in testa alla classifica la Roma, questo tardo pomeriggio, deve rispondere alla vittoria sofferta del Napoli sul campo del Lecce. Scrive ilmessaggero.it

Roma-Parma LIVE, le formazioni ufficiali: gioca Ferguson, Wesley a sinistra - Dopo la vittoria di ieri del Napoli a Lecce e il pareggio tra Atalanta e Milan, la nona giornata di Serie A continua oggi con altre sei partite; tra le tre delle 18. Secondo calciomercato.com