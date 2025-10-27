Roma-Parma mercoledì 29 ottobre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Dybala vuole rispondere ad Anguissa

La Roma si è ripresa la vetta della classifica in concomitanza col Napoli e proverà a mantenerla nel match casalingo contro il Parma. I giallorossi sperano di invertire il trend negativo in casa, che li ha visti sconfitti in ben quattro delle ultime cinque gare all’Olimpico, compresa l’ultima contro l’Inter. I lupi continuano a non . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Roma-Parma (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Dybala vuole rispondere ad Anguissa

