Roma-Parma Cuesta | Loro fortissimi Gasperini un riferimento

Archiviato il successo esterno contro il Sassuolo, la Roma si proietta alla sfida infrasettimanale con il Parma, in programma mercoledì 29 ottobre alle 18:30. A due giorni dalla partita, il tecnico dei ducali Carlos Cuesta ha parlato in conferenza stampa. Le parole di Cuesta. L’allenatore spagnolo ha speso belle parole per la formazione giallorossa: “ La Roma è una squadra fortissima con le idee chiare. Mister Gasperini è un riferimento in Italia per quello che ha ispirato a livello di gioco ed è un grande riferimento per tutti gli allenatori, soprattutto per la velocità con cui riesce a trasformare le sue squadre. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Parma, Cuesta: “Loro fortissimi, Gasperini un riferimento”

News recenti che potrebbero piacerti

$RomaParma: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streaming $ASRoma - X Vai su X

Ci sono ancora biglietti disponibili per la partita all'Olimpico con il Parma! Acquista ora! www.asroma.com/it/biglietti/maschile #ASRoma - facebook.com Vai su Facebook

Verso Roma-Parma, Cuesta: "I giallorossi sono fortissimi. Gasperini ha ispirato questo campionato" - Il tecnico dei ducali: "Sono solidi, hanno preso pochi gol, ma allo stesso tempo hanno flessibilità per affrontare la gara in modi diversi" ... Scrive ilromanista.eu

Parma, Cuesta: “Gasperini un punto di riferimento. La sua Roma ha un’identità chiara” - Soprattutto la velocità con cui riesce a trasformare le sue squadre" ... Secondo msn.com

Cuesta: «Roma squadra di spessore. I gol arriveranno, ne sono convinto» - Dopo il buon pareggio di sabato contro il Como, il Parma deve subire guardare avanti: mercoledì (ore 18. Scrive sportparma.com