Roma-Parma arbitra Crezzini | prima volta in Serie A con i giallorossi
Nel turno infrasettimanale in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 18:30, la Roma di Gian Piero Gasperini ospiterà all’Olimpico il Parma. Dopo il successo sul Sassuolo, i giallorossi hanno l’occasione di consolidare il primato in classifica, momentaneamente condiviso con il Napoli di Antonio Conte. La designazione. La designazione arbitrale porta la firma di Valerio Crezzini, 32 anni, della sezione di Siena. Per il giovane fischietto toscano sarà la prima direzione assoluta della Roma in Serie A. Finora, Crezzini ha arbitrato quattro gare della Primavera giallorossa e conta otto presenze complessive nel massimo campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Altre letture consigliate
$RomaParma: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streaming $ASRoma - X Vai su X
Ci sono ancora biglietti disponibili per la partita all'Olimpico con il Parma! Acquista ora! www.asroma.com/it/biglietti/maschile #ASRoma Vai su Facebook
Roma-Parma, arbitra Crezzini: prima volta coi giallorossi. Aureliano al Var - L'Associazione Italiana Arbitri ha reso nota la designazione per la nona giornata di Serie A. Riporta ilromanista.eu
Roma-Parma, la designazione arbitrale: dirigerà Crezzini, al Var Aureliano - Dopo la vittoria in trasferta contro il Sassuolo , la Roma tornerà in campo mercoled&igra... Si legge su marione.net
Roma-Parma, designato l’arbitro del match: ecco di chi si tratta - L’Aia ha designato l’arbitro per la 9a giornata di Serie A, che si svolgerà nel turno infrasettimanale e vedrà il Parma sfidare la Roma mercoledì 29 ottobre allo stadio Olimpico alle ore 18:30. Da msn.com