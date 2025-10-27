Nel turno infrasettimanale in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 18:30, la Roma di Gian Piero Gasperini ospiterà all’Olimpico il Parma. Dopo il successo sul Sassuolo, i giallorossi hanno l’occasione di consolidare il primato in classifica, momentaneamente condiviso con il Napoli di Antonio Conte. La designazione. La designazione arbitrale porta la firma di Valerio Crezzini, 32 anni, della sezione di Siena. Per il giovane fischietto toscano sarà la prima direzione assoluta della Roma in Serie A. Finora, Crezzini ha arbitrato quattro gare della Primavera giallorossa e conta otto presenze complessive nel massimo campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Parma, arbitra Crezzini: prima volta in Serie A con i giallorossi