Roma operazione antimafia a Ostia dopo l’attentato dinamitardo | decine di perquisizione contro lo spaccio di droga

Oltre 100 agenti stamattina a Ostia per un’operazione antimafia, dopo l’attentato dinamitardo di ieri contro un esercizio commerciale nei pressi di via di Castel Fusano. Il presunto responsabile è stato individuato, ma le indagini sono andate oltre, con decine di perquisizioni in corso contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione della polizia di Stato sul litorale di Roma. L’attività è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia presso la procura della Repubblica della Capitale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roma, operazione antimafia a Ostia dopo l’attentato dinamitardo: decine di perquisizione contro lo spaccio di droga

