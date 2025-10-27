Il nome di Clement Grenier torna alla ribalta nel mondo del calcio. L’ex centrocampista francese della Roma, classe 1991, ha annunciato di aver conseguito il Diploma di Allenatore UEFA A, passo fondamentale per la sua nuova carriera nel mondo del calcio. Il 34enne, nativo di Annonay, ha condiviso la notizia sul proprio profilo ufficiale su X, sottolineando l’importanza del traguardo: “ Un passo importante nel mio percorso da allenatore. Sempre la stessa passione, la stessa ambizione e la stessa volontà di andare il più lontano possibile “. La nuova vita di Grenier. Grenier ha indossato la maglia giallorossa per sei mes i, nel 2017, durante la gestione Luciano Spalletti, debuttando in Serie A il 7 febbraio 2017 nel 4-0 contro la Fiorentina all’ Olimpico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, l’ex Grenier diventa allenatore: ottenuto il Diploma UEFA A