Roma la difesa è una fortezza | in Europa solo l’Arsenal come i giallorossi

In questa prima parte di stagionale si è spesso sottolineato come la Roma abbia avuto più di qualche difficoltà dal punto di vista offensivo, con gli attaccanti che faticano a trovare la via della rete. Nonostante l’ottima prestazione, anche con il Sassuolo è arrivato solamente un 1-0, con almeno un paio di ghiotte chance non sfruttate per aumentare il numero delle reti, che sembrano però destinate ad arrivare viste le diverse occasioni costruite in tutte le partite giocate. Dove invece i giallorossi continuano a brillare è in fase difensiva, con 3 soli gol incassati in otto giornate. Un dato che mette la Roma in cima alla classifica a livello europeo, solamente con l’ Arsenal il grado di pareggiare questa statistica, mentre il Bayern Monaco segue con 4 reti subite. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, la difesa è una fortezza: in Europa solo l’Arsenal come i giallorossi

Approfondisci con queste news

Primapagina del Messaggero oggi è da non perdere. Dopo il terribile schianto a Roma, @FrancescoBechis ci svela il piano del ministro della Difesa #Crosetto per riformare i servizi segreti, una delle partite più delicate per la sicurezza del Paese. Con @And - facebook.com Vai su Facebook

Berlino-Roma-Parigi: Difesa comune, conti separati // il Twist d'Aula di @m_pitta - X Vai su X

Roma, la difesa è la migliore in A e nel 2025 è quella che ha subito meno nei cinque maggiori campionati europei - No, Claudio è tranquillamente (anche se l'avverbio andrebbe concordato con lui) ... ilmessaggero.it scrive

Roma, difesa a doppia mandata: la migliore in Europa, anche del Napoli. Gasp sorride - L'assetto difensivo conferito alla sua retroguardia e nel complesso alla squadra in fase di non possesso ha conferito maggiore stabilità al ... Scrive tuttomercatoweb.com

Roma blindata, nessuno come Gasperini in difesa: il dato in Europa è pazzesco - Gian Piero Gasperini è stato costretto a uscire dalla sua zona comfort, quindi ad allontanarsi leggermente dal suo credo tattico per ... Da corrieredellosport.it