Roma in estasi per il ritorno in vetta! Il Romanista in apertura festeggia il successo sul Sassuolo | That’s football

Calcionews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma in estasi per il ritorno in vetta! Il Romanista in apertura festeggia il successo sul Sassuolo e la prestazione della squadra di Gasperini “That’s football” scrive Il Romanista in apertura, commentando la vittoria per 1-0 della Roma sul Sassuolo. Un successo conquistato davanti a 10.000 tifosi romanisti grazie a un gol di Paulo Dybala . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

