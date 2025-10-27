Roma in estasi per il ritorno in vetta! Il Romanista in apertura festeggia il successo sul Sassuolo | That’s football
Roma in estasi per il ritorno in vetta! Il Romanista in apertura festeggia il successo sul Sassuolo e la prestazione della squadra di Gasperini “That’s football” scrive Il Romanista in apertura, commentando la vittoria per 1-0 della Roma sul Sassuolo. Un successo conquistato davanti a 10.000 tifosi romanisti grazie a un gol di Paulo Dybala . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
La Roma vince in trasferta a Firenze e inguaia Pioli: giallorossi in vetta alla classifica - Tre punti d'oro per la squadra di Gasperini, che in attesa delle partite di Napoli e Milan, sale ... ilgiornale.it scrive
L'Inter passa a Roma e aggancia la vetta, basta Bonny - Aspettando il Milan, l'Inter torna prima in classifica al pari di Roma e Napoli. Scrive ansa.it
La Roma vince anche a Firenze e resta in vetta - FIRENZE (ITALPRESS) – La Roma si conferma in testa alla classifica della Serie A, alla vigilia della pausa del le gare delle Nazionali, espugnando il Franchi di Firenze grazie alle reti di Soulè e ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it