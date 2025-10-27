Roma | gli eventi e le modifiche alla viabilità della settimana
Roma, 27 ottobre 2025 – Settimana intensa per la capitale, tra lavori stradali, eventi culturali e appuntamenti sportivi che influenzeranno la mobilità cittadina. Dalla Tangenziale Est alle strade del centro, passando per i grandi eventi come la partita della Roma e i concerti al Palazzo dello Sport, sono previste chiusure, deviazioni e potenziamenti del trasporto pubblico. Cantieri e lavori stradali. Da via Prenestina arrivano disagi alla circolazione per i lavori di manutenzione dell’infrastruttura del tratto sopraelevato della Tangenziale Est. A causa degli interventi, il servizio tranviario sarà temporaneamente sospeso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
