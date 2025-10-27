Roma formato trasferta | nessuno come i giallorossi in Europa nel 2025
La vittoria ottenuta ieri al Mapei Stadium contro il Sassuolo ha riportato la Roma in vetta alla classifica di Serie A, a pari punti proprio con il Napoli di Antonio Conte. Ma il successo di Reggio Emilia conferma soprattutto un dato sorprendente: nel 2025, la squadra di Gian Piero Gasperini è la migliore in trasferta tra i club dei top cinque campionati europei. Inversione di tendenza. Con 12 vittorie e 9 pareggi lontano da casa, i giallorossi sono diventati una vera e propria “macchina da punti” fuori dall’ Olimpico. Limitando l’analisi al campionato italiano, la Roma ha raccolto 35 punti esterni nel 2025, precedendo Atalanta (28), Milan (24), Inter (24) e Lazio (24). 🔗 Leggi su Sololaroma.it
