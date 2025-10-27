Roma evade dai domiciliari 7 volte per andare a rubare | romeno in carcere

I Carabinieri della stazione di Roma Viale Eritrea hanno dato esecuzione a un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare, che ha disposto la custodia in carcere in sostituzione degli arresti domiciliari, nei confronti di un 58enne romeno. L'uomo è stato rintracciato dai militari in via Labicana, nonostante fosse già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

