Dalla sua prima apparizione con la maglia della Roma sono ormai passati quasi dieci anni e le tante presenze accumulate anche dal suo ritorno dopo la parentesi cinese – vissuta tra il 2019 ed il 2021 – lo hanno portato ad essere uno dei capitani di questa squadra. Stephan El Shaarawy oggi compie 33 anni ed il club giallorosso ha voluto celebrare il suo compleanno con un messaggio pubblico sui canali social: “Buon compleanno, El Sha”. Buon compleanno, Stephan! #ASRoma pic.twitter.comsOFYVEvpiF — AS Roma (@OfficialASRoma) October 27, 2025 El Shaarawy a caccia del primo gol stagionale. La stagione di El Shaarawy era cominciata con le due presenze da titolare e capitano contro Bologna e Pisa, salvo poi trovare pochissimo spazio dopo quei due match e restando ancora a secco a livello realizzativo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, El Shaarawy compie 33 anni: gli auguri del club sui social