Roma Cristante ritrova il suo vecchio ruolo | la mossa tattica di Gasperini rilancia i giallorossi
La vittoria del Mapei Stadium, che ha consegnato alla Roma la vetta della classifica insieme al Napoli, ha offerto numerosi spunti tattici su cui riflettere. Tra questi, uno in particolare non è passato inosservato: il “nuovo” ruolo ritagliato da Gian Piero Gasperini per Bryan Cristante. Il tecnico giallorosso, infatti, lo ha riportato – come accadeva quasi dieci anni fa a Bergamo – nella posizione di trequartista dietro le punte. E i risultati visti a Sassuolo, hanno dato pienamente ragione all’intuizione del tecnico della Roma. Gli esperimenti tattici di Gasperini in attacco. Nella sua stagione più prolifica, quella del 2017-2018 con la maglia dell’Atalanta, Cristante, da trequartista puro, ha messo a segno 12 gol e 4 assist in 47 partite giocate. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Approfondisci con queste news
Formazione ufficiale AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N'Dicka; Celik, Cristante (C), Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala #ASRoma #RomaInter @tempoweb - X Vai su X
Roma-Inter vista da Totti: elogi a Lautaro e Dybala, ma il suo nome a sorpresa per la svolta è Cristante #cristante #dybala #francescototti #lautaro #adnkronos #ultimora - facebook.com Vai su Facebook
Dybala ritrova il gol e riporta la Roma in vetta: Sassuolo battuto 1-0 al Mapei Stadium - La Roma supera il Sassuolo grazie a una rete di Dybala e aggancia il Napoli in testa alla Serie A. Scrive bottadiculo.it
Sassuolo-Roma, le pagelle: Dybala gol da primato (7), Cristante in versione Atalanta (7) - La AS Roma vince la quinta partita di fila in trasferta e si riprende il primo posto grazie al ritorno al gol in campionato su Dybala e al nuovo ... Riporta msn.com
Nizza-Roma, le formazioni: Hermoso e Cristante out, c'è Tsimikas. Chance per Dovbyk - Gian Piero Gasperini sorprende un po' nelle scelte perché decide ancora una volta. Si legge su tuttomercatoweb.com