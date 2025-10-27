La vittoria del Mapei Stadium, che ha consegnato alla Roma la vetta della classifica insieme al Napoli, ha offerto numerosi spunti tattici su cui riflettere. Tra questi, uno in particolare non è passato inosservato: il “nuovo” ruolo ritagliato da Gian Piero Gasperini per Bryan Cristante. Il tecnico giallorosso, infatti, lo ha riportato – come accadeva quasi dieci anni fa a Bergamo – nella posizione di trequartista dietro le punte. E i risultati visti a Sassuolo, hanno dato pienamente ragione all’intuizione del tecnico della Roma. Gli esperimenti tattici di Gasperini in attacco. Nella sua stagione più prolifica, quella del 2017-2018 con la maglia dell’Atalanta, Cristante, da trequartista puro, ha messo a segno 12 gol e 4 assist in 47 partite giocate. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Cristante ritrova il suo vecchio ruolo: la mossa tattica di Gasperini rilancia i giallorossi