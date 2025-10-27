Roma cane eroe salva la sua famiglia | Non ci ha pensato due volte ad intervenire

Il boxer è prontamente intervenuto per salvare il ragazzo dall’aggressione di una banda di malviventi. Quando ha capito che il dodicenne era in pericolo, non ci ha pensato due volte. Un intervento eroico, che è servito per salvare un ragazzino di dodici anni ed evitare che venisse aggredito da malintenzionati. Il protagonista della vicenda è un cagnolone, che non ha avuto remore a scagliarsi contro gli aggressori e ad allontanarli, evitando guai peggiori per il suo migliore amico. – cityrumors.it – Pixabay foto L’episodio è accaduto a Roma, per le vie del centro. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Roma, cane eroe salva la sua famiglia: “Non ci ha pensato due volte ad intervenire”

Leggi anche questi approfondimenti

Roma, aggredita con un coltello da uno straniero, rubati 50 euro: «Ero con il cane, credevo mi uccidesse» - facebook.com Vai su Facebook

A passeggio con il cane si perde nella fitta vegetazione https://ift.tt/DW6vmUJ - X Vai su X

Ariel, che eroe! Cane di Totti salva una bambina di 8 anni! - Ariel, il labrador di Francesco Totti, è ormai una veterana tra i cani- Scrive calciomercato.com

Cane eroe salva la sua "nonna" umana, ferita dopo essere caduta. L'agente: «Mi ha chiesto aiuto e mi ha portata da lei» - Il meticcio non ha perso tempo: si è avvicinato all’auto della poliziotta, ha abbaiato piano e ha poi iniziato a camminare Non è un cane da soccorso: non è mai stato addestrato per intervenire in ... Come scrive leggo.it

Morte del cane-eroe Bruno, indagano i carabinieri: la Procura dispone l’autopsia dell'animale - Ancora molti gli aspetti da chiarire Toccherà ai carabinieri della compagnia di Taranto, guidati dal ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive