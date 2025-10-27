Roma a Trigoria il Parma nel mirino | Ferguson c’è e Bailey non si ferma

Non era di certo partito col piede giusto per la Roma il tour de force tra le due soste per le Nazionali, ma le sconfitte contro Inter e Viktoria Plzen lasciano ora spazio alla gioia per il successo esterno sul campo del Sassuolo, fondamentale per ritrovare punti e fiducia. Una serenità che poi si riflette sul lavoro quotidiano, e infatti sono tanti i sorrisi nella seduta odierna di allenamento a Trigoria, complici anche i festeggiamenti per il compleanno di El Shaarawy. La testa è ora tutta sul Parma, un avversario da non sottovalutare e da battere, per mantenere la vetta della classifica e sfatare un tabù Olimpico neo di quest’inizio di stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

