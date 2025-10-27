Rolex Paris Masters 2025 su Sky e NOW | orari programmazione e dove vedere l’ultimo Masters 1000
ROLEX PARIS MASTERSIN ESCLUSIVA NELLA CASA DELLO SPORTSU SKY E IN STREAMING SU NOW Da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembrel’ultimo Masters 1000 della stagione in diretta esclusiva.In più in diretta tre tornei femminili, in attesa delle Finals:WTA 250 Hong Kong, WTA 250 Jiujiang e WTA 250 Chennai "Campo centrale” SKY SPORT TENNISanche in streaming su NOW Per scegliere quale campo seguire sono. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Altre letture consigliate
Ohhhhhhhhhh tutto’ apposto? Ha vinto, fatto la conferenza in tedesco ed inglese, perché sto ragazzo parla più di 3 lingue. Mo vola a Parigi per i Rolex Paris Masters. Ahhhhh se deve pure allena perché nn sia mai perde, interviene pure il garante, anzi lo aspe - facebook.com Vai su Facebook
Court is ready, we're good to go ? $RolexParisMasters - X Vai su X
ATP Masters 1000, Parigi: ecco il tabellone del primo turno! - ATP Masters 1000, Parigi: il Rolex Paris Masters avrà inizio domani 27 ottobre e terminerà con la finale il 2 novembre! Come scrive generationsport.it
Sinner all'Atp Parigi 2025, il tabellone e i possibili avversari al Masters 1000 - Al Rolex Paris Masters, ultimo 1000 della stagione, l’altoatesino numero 2 del mondo debutta al secondo turno contro uno tra Bergs e Michelsen. Da tg24.sky.it
ATP Parigi, il programma di lunedì 27 ottobre: in campo Cobolli, Darderi e Sonego. Torna Dimitrov - ATP | Alle 11 Flavio è opposto a Machac nel primo match sul Campo 1. Riporta ubitennis.com