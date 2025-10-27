Rocchetta Sant’Antonio Capitale delle Ferrovie Turistiche Ofantine

Tempo di lettura: 2 minuti Nel cuore dei Monti Dauni, a 633 metri sul livello del mare, Rocchetta Sant’Antonio – borgo di poco più di 1.600 abitanti – è stata proclamata “Capitale delle Ferrovie Turistiche Ofantine” in occasione del 130° anniversario della storica ferrovia Avellino–Rocchetta. La cerimonia di apposizione della targa si è svolta il 26 ottobre 2025 presso la stazione di Rocchetta Sant’Antonio–Lacedonia, alla presenza del Segretario Regionale AEC Italia Antonio Garruto, dei sindaci di Rocchetta e Lacedonia e di numerose associazioni. Il riconoscimento, promosso dall’ Association Européenne des Cheminots (AEC Italia aecitalia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

