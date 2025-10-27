Robot Yogi l’umanoide empatico progettato per la famiglia del futuro | Giocherà con i nostri bambini
Cartwheel Robotics ha presentato Yogi, un robot umanoide pensato per la famiglia del futuro. Progettato per inserirsi negli ambienti domestici, oggi è solo un prototipo: è pensato per fornire non solo un aiuto pratico, bensì proporsi come alleato della casa e compagno di vita tecnologico. L’obiettivo? Non tanto sostituire gli esseri umani, quanto accompagnarli, assisterli e instaurare rapporti più empatici rispetto ai classici assistenti digitali. Yogi rappresenta un ponte tra immaginazione e tecnologia: un livello di automazione che va oltre il “mandami un promemoria” e punta a vivere insieme a noi, nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
