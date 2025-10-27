Roberto Benigni compie 73 anni I primi passi la gloria internazionale gli hater e un mito da sfatare

Firenze, 27 ottobre 2025 – Una, dieci, cento vite quelle di Roberto Benigni che oggi compie 73 anni. A scorrere i suoi lavori tra regia, recitazione, teatro, televisione e perfino musica si ripercorrono oltre cinquant’anni di storia dello spettacolo. E dentro c’è veramente di tutto: dalla sperimentazione ai grandi classici, dalle feste dell’Unità agli Oscar. Festival Sanremo 2025 nella foto Roberto Benigni 75mo Festival della Canzone Italiana - Quarta Serata Teatro Ariston - Sanremo (IM) 14-02-2025 foto Roberto Garavagliaagenzia Aldo Liverani sas Una storia di incredibile successo la sua, iniziata letteralmente dal nulla se non dal talento e dalla tenacia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Roberto Benigni compie 73 anni. I primi passi, la gloria internazionale, gli hater e un mito da sfatare

