Roberta Bruzzone fa il tutto esaurito al Teatro Fabbri con Delitti allo specchio

27 ott 2025

Tutto esaurito per Roberta Bruzzone che, lunedì 3 novembre, inaugura la stagione “moderno” del Teatro Diego Fabbri con lo spettacolo “Delitti allo specchio”. Roberta Bruzzone, criminologa, da anni è autrice di libri e uno dei personaggi televisivi più prominenti quando si parla di delitti e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

