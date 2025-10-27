Rivoluzione per la prima serata Rai? Abbiamo deciso di ridurre il minutaggio di speriamo che altri editori si adeguino | così il direttore Rai Williams Di Liberatore

La prima mossa arriva dal servizio pubblico: “Affari Tuoi riduce il suo minutaggio”. Con una nota stampa è Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time, a comunicare la decisione dopo due mesi di lotte senza esclusione di colpi nell’access prime time. Da una parte Stefano De Martino e dall’altra Gerry Scotti, con l’improvvisa leadership de “La Ruota della Fortuna”. Una pioggia di polemiche, frecciatine e “trucchetti Auditel” hanno acceso la rivalità tra i due competitor, con l’effetto di una chiusura sempre più ritardata per racimolare più pubblico e più share. Canale 5 con una chiusura spesso vicina alle 21. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rivoluzione per la prima serata Rai? “Abbiamo deciso di ridurre il minutaggio di speriamo che altri editori si adeguino”: così il direttore Rai Williams Di Liberatore

