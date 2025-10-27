Ritrovato morto l' alpinista disperso nel cuneese

AGI - È stato ritrovato senza vita l'alpinista disperso da ieri nella zona del Monte Matto, nel comune di Valdieri, nel Cuneese. Il corpo è stato individuato dall' elicottero dei vigili del fuoco questa mattina sul versante settentrionale del Passo di Cabrera, dove era precipitato a causa del ghiaccio. Il luogo dell'incidente è stato in seguito raggiunto dal Servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte con a bordo i tecnici aggiuntivi del Soccorso alpino e speleologico piemontese e del Soccorso alpino della Guardia di Finanza a supporto dell'equipe, ma il medico sbarcato al verricello ha potuto purtroppo soltanto constatare il decesso dell'uomo. 🔗 Leggi su Agi.it

