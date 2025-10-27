Ritrovati i paramenti sacri rubati nella cappella di Tiggiano denunciato 47enne

TIGGIANO – I carabinieri della stazione di Corsano hanno individuato il presunto autore del furto di paramenti sacri sottratti lo scorso settembre dalla cappella Madonna dell’Assunta e del Santissimo Sacramento di Tiggiano.L’attività investigativa, avviata a seguito della denuncia presentata dal. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

