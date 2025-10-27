Ritorno a Parigi per le Giornate del Cinema Muto di Pordenone

Roma, 27 ott. (askanews) – Si rinnova l’appuntamento delle Giornate del Cinema Muto a Parigi grazie alla partnership con la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, che dal 29 ottobre al 18 novembre propone nella capitale francese “Le Giornate del Cinema Muto, sélection du festival de Pordenone 2025”. Diciotto film, di cui 12 lungometraggi e 6 cortometraggi, tra quelli passati poche settimane fa nel corso della 44esima edizione del festival sullo schermo del Teatro Verdi, saranno presentati, sempre con accompagnamento musicale dal vivo, nella sala della Fondazione in Avenue des Gobelins, vicino a Place d’Italie: 14 gli spettacoli in programma per un totale di 28 appuntamenti dato che ogni spettacolo sarà proposto due volte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

