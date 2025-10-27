Risultati | Total Combat Wrestling Twohundred 26.102025
I risultati del duecentesimo show della TCW andato in scena a Cornaredo (MI) al Centro Sportivo “Pertini” Quarto di finale per il No Limits Title Eden batte Agathe Aries. Handicap Match 2 vs 1 No contest tra Fenice Rossa ed Il Branco (Danny Wolf e Leon) grazie al ritorno di Anarchy Gaze che mette in fuga Il Branco. Match valido per il revolutin title Corvo Bianco (c) batte Mocio Man. Tag Team Match 3 vs 3 Didò, Dark Rider e Luke Zero battono Aiden Black, Gareth Logan e Rafael Belmont. Tag Team Match Black Ice e Antonino Bellavita Battono Puck e Unicorno Monteblanc. Title vs Career Iron Man Match valido per il Rebel Title Jacob Joke batte Rocco Gioiello diventando TCW Rebel Champion. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Approfondisci con queste news
Grandi risultati, ieri, all' ormai consueto Mercatini dei Ragazzi promosso da Calcit Valdarno ? Numerosa la partecipazione di bambini e ragazzi, coadiuvati da Docenti e volontari Questi i risultati: importo totale €. 1.400,00, così suddivisi: Primaria Levanella - facebook.com Vai su Facebook
TCW (Total Combat Wrestling) Risoluzione Estrema 2017 - Match in equilibrio fino a quando l'arbitro non viene colpito da un involontario Superkick di Bellavita. Scrive it.blastingnews.com
Spettacolo della Total Combat Wrestling a Baggio - Domenica 15 Ottobre si è svolto alla Sagra di Baggio, lo storico evento annuale che si svolge da quasi quattrocento anni nel quartiere di Baggio, a Milano, si è svolto uno spettacolo della ... Come scrive varesepress.info
“Botte sotto l’albero” a Cesano Boscone con la Total Combat Wrestling - Domenica 3 Dicembre, presso il Centro Sportivo Cereda di Cesano Boscone (MI) in via Amerigo Vespucci 36/38 alle ore 17. Segnala legnanonews.com