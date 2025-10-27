Risultati | Total Combat Wrestling Twohundred 26.102025

I risultati del duecentesimo show della TCW andato in scena a Cornaredo (MI) al Centro Sportivo “Pertini” Quarto di finale per il No Limits Title Eden batte Agathe Aries. Handicap Match 2 vs 1 No contest tra Fenice Rossa ed Il Branco (Danny Wolf e Leon) grazie al ritorno di Anarchy Gaze che mette in fuga Il Branco. Match valido per il revolutin title Corvo Bianco (c) batte Mocio Man. Tag Team Match 3 vs 3 Didò, Dark Rider e Luke Zero battono Aiden Black, Gareth Logan e Rafael Belmont. Tag Team Match Black Ice e Antonino Bellavita Battono Puck e Unicorno Monteblanc. Title vs Career Iron Man Match valido per il Rebel Title Jacob Joke batte Rocco Gioiello diventando TCW Rebel Champion. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

