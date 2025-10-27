Risultati e classifica di Bundesliga 14 vittorie in 14 partite per il Bayern | ma Kompany non allunga
Stoccarda (Germania) 27 ottobre 2025 - Vincent Kompany ha trovato la ricetta per la squadra perfetta. Il Bayern Monaco vince la partita ufficiale numero 14 su 14 giocate e comanda con margine la classifica di Bundesliga. Dietro si lotta, si soffre, ma si prova in tutti i modi a tenere il ritmo dei giganti della Baviera. Tutte le prime cinque squadre della classifica ottengono una vittoria, provando a tracciare il solco per l'Europa in classifica. Dietro invece c'è la reazione del Wolfsburg: seconda vittoria in stagione dopo quella alla prima giornata. L'esito delle partite del weekend. Il calendario si prestava alla possibilità di qualche sorpresa, ma in questo weekend nulla di tutto ciò si è verificato, vedendo vincere (quasi) sempre la favorita, in un turno senza pareggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
