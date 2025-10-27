L’edilizia è uno dei settori più impattanti per l’ambiente: tra consumo di materiali, produzione di rifiuti ed emissioni, le costruzioni pesano eccome sul pianeta. Per questo la ristrutturazione sostenibile non è solo una scelta etica, ma anche pratica: riduce l’impatto ambientale, aumenta il comfort abitativo e, non da meno, abbassa le bollette. I vantaggi sono concreti e misurabili. Basti pensare, ad esempio, che con un buon isolamento termico, infissi efficienti e impianti moderni si può risparmiare fino al 70% sui consumi energetici. Una casa ben isolata, quindi, è più accogliente: calda d’inverno, fresca d’estate e con meno rumore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ristrutturazione green per una casa ecologica