Ristrutturazione del Politeama ormai conclusa la prima fase dei lavori

Modenatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta volgendo al termine il cantiere realizzato per la messa in sicurezza dell’ex Politeama di Sassuolo: entro una quindicina di giorni i ponteggi saranno definitivamente smontati.“Il primo intervento – spiega l’assessore alla rigenerazione urbana e mobilità David Zilioli – aveva come obiettivo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Conclusa la ristrutturazione, riapre l'obitorio di Pescara - Dopo i lavori di ristrutturazione, riaprirà domani il rinnovato Obitorio dell'ospedale di Pescara, situato nel seminterrato dell'ospedale con accesso carrabile da via Renato Paolini. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ristrutturazione Politeama Ormai Conclusa