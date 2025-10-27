La tranquillità di una serata dedicata al dibattito politico e alla socializzazione è stata bruscamente interrotta da un episodio di violenza inaudita alla Festa dell’Unità di Lodi. L’evento, avvenuto intorno alle 23:30 del 6 settembre scorso, subito dopo la conclusione di un dibattito che aveva visto la partecipazione dell’ex segretario del PD, Pier Luigi Bersani, ha gettato un’ombra di paura su una manifestazione che contava circa un migliaio di partecipanti. Quella che doveva essere una semplice lite tra alcuni giovani è rapidamente degenerata in una rissa furiosa, trasformando la pista da ballo in un pericoloso e improvvisato ring per uno scontro che ha coinvolto il lancio di oggetti e, cosa ben più grave, l’esibizione minacciosa di un machete. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Rissa violentissima alla Festa dell’Unità: colpi di machete, il video diventa virale