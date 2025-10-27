Rissa violentissima alla Festa dell’Unità | colpi di machete il video diventa virale
La tranquillità di una serata dedicata al dibattito politico e alla socializzazione è stata bruscamente interrotta da un episodio di violenza inaudita alla Festa dell’Unità di Lodi. L’evento, avvenuto intorno alle 23:30 del 6 settembre scorso, subito dopo la conclusione di un dibattito che aveva visto la partecipazione dell’ex segretario del PD, Pier Luigi Bersani, ha gettato un’ombra di paura su una manifestazione che contava circa un migliaio di partecipanti. Quella che doveva essere una semplice lite tra alcuni giovani è rapidamente degenerata in una rissa furiosa, trasformando la pista da ballo in un pericoloso e improvvisato ring per uno scontro che ha coinvolto il lancio di oggetti e, cosa ben più grave, l’esibizione minacciosa di un machete. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Rissa a Scicli per una sigaretta: tensione in via Fiumillo! Ieri sera, 12 ottobre 2025, il centro di Scicli è stato teatro di una violentissima colluttazione: tutto partito da un banale diverbio per una "cicca". Dieci di nazionalità Tunisina contro tre giovani africani o - facebook.com Vai su Facebook
Lodi, rissa alla Festa dell’Unità: giovane estrae un machete e si scaglia contro il rivale. Ferrari (Pd): «Episodio isolato» - Alla Festa dell’Unità di Lodi, sabato sera, l’atmosfera era quella delle grandi occasioni: sul palco il dibattito con l'ex segretario provinciale del Pd Pier Luigi Bersani, tanta gente radunata ... Lo riporta milano.corriere.it
Rissa alla Festa dell’Unità: colpi di machete a Lodi - Due sere fa, poco dopo il dibattito con Pier Luigi Bersani, nello Spazio Giovani dedicato alla musica e ai balli, si è scatenata ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Violenta rissa tra giovani stranieri alla Festa dell’Unità: sguainato un machete sotto la bandiera della pace. Il video - Lodi – Momenti di tensione e di paura nella notte tra sabato e domenica alla Festa dell’Unità di Lodi, dove un diverbio tra ragazzi è degenerato in una rissa con lanci di bottiglie e il tentativo di ... Si legge su ilgiorno.it