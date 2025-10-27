rissa tra 8 stranieri con coltellata padre e figlio rapinati due arresti

Una rissa sabato notte, e un’aggressione a scopo di rapina nel primo pomeriggio di ieri. Due episodi violenti avvenuti a poche ore di distanza, il primo in via Caio Plinio, dove la pattuglia del Radiomobile dei carabinieri è intervenuta verso le 22.30 mentre era in corso una rissa tra almeno otto persone. Uno dei partecipanti, un tunisino di 22 anni, è stato ferito al gluteo da una coltellata. Trasportato in ospedale al Sant’Anna e medicato, è stato subito dimesso con una prognosi di due settimane. È stato denunciato per rissa aggravata, mentre si sta cercando di risalire agli altri partecipanti all’aggressione, che si sono dileguati quando hanno visto avvicinarsi la pattuglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

