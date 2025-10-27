Rissa con machete Moranduzzo attacca Ianeselli | Basta giustificazioni e minimizzazioni
“Il sindaco Ianeselli è totalmente inerte di fronte al degrado diffuso e alla crescente paura che attanaglia i cittadini. La percezione di insicurezza è ormai realtà, costringendo i cittadini a barricarsi in casa”. Sono queste le parole del capogruppo della Lega Devid Moranduzzo che, in seguito. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
