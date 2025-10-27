Rissa con machete Moranduzzo attacca Ianeselli | Basta giustificazioni e minimizzazioni
“Il sindaco Ianeselli è totalmente inerte di fronte al degrado diffuso e alla crescente paura che attanaglia i cittadini. La percezione di insicurezza è ormai realtà, costringendo i cittadini a barricarsi in casa”. Sono queste le parole del capogruppo della Lega Devid Moranduzzo che, in seguito. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
LEGGI QUI: https://primalodi.it/cronaca/rissa-durante-la-festa-dellunita-tre-giovani-denunciati-uno-armato-di-machete/ #lodi #lodigiano #cronaca #rissa #festadellunità #giovani #denunciati #armato #machete - facebook.com Vai su Facebook
Rissa con machete alla Festa dell’Unità di Lodi, identificati i responsabili: la conferma dalle chat - X Vai su X
Choc a Torino: rissa tra rom a colpi di machete - In via Sanremo, nei pressi del PalaTazzoli, zona Torino Sud, è scoppiata una rissa tra rom a colpi di machete. Riporta ilgiornale.it
Il video della rissa con machete al quartiere Mirafiori di Torino - Urla, un’auto che sgomma, un machete che manda in frantumi un finestrino: la tensione esplode in strada tra due gruppi rom. Secondo blitzquotidiano.it