Lodi, 27 ottobre 2025 – Una violenta rissa scoppiata durante la Festa dell’Unità di Lodi, lo scorso 6 settembre, ha portato oggi a tre denunce. Violenta rissa tra stranieri alla Festa dell’Unità di Lodi: sguainato un machete sotto la bandiera della pace Dopo settimane di indagini, la Digos della Questura di Lodi, coordinata dalla Procura, ha identificato e deferito tre uomini di origine tunisina: tutti accusati di rissa, uno anche di porto ingiustificato di strumenti atti a offendere. Tutto era iniziato intorno alle 23.30, nell’area del Capanno di via Taramelli, dove la festa era nel vivo con musica e balli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rissa alla Festa dell’Unità di Lodi, denunciati 3 tunisini: uno aveva un machete in casa