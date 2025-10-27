Rissa al Pride Village | due gruppi di donne finiscono nei guai

In maniera sempre più preoccupante la violenza giovanile parla al femminile. Il 23 ottobre i poliziotti della divisione Polizia Anticrimine della Questura di Padova hanno dato esecuzione a 15 misure di prevenzione personale disposte dal questore di Padova Marco Odorisio, 8 daspo Willy, 2 avvisi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

rissa pride village dueRissa tra 9 ragazzi al Pride Village: 8 Daspo Willy, 2 avvisi orali e 5 fogli di via. Scattano cinque provvedimenti per una 21enne - La rissa all'interno del locale Pride Village, alla Fiera di Padova è costata 15 misure di prevenzione personale disposte dal questore della provincia di ... Lo riporta ilgazzettino.it

