Risorse umane e intelligenza artificiale | il 61% dei direttori del personale la utilizza già

Quotidiano.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un’ indagine condotta da Il Sole 24 Ore e dall’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano, oltre il 61% dei capi del personale in Italia utilizza oggi strumenti basati sull’intelligenza artificiale per migliorare i processi di selezione, gestione e sviluppo dei dipendenti. Una trasformazione che sta cambiando in modo strutturale il lavoro delle risorse umane, aprendo nuove opportunità ma anche interrogativi su etica, trasparenza e ruolo umano nelle decisioni aziendali. AI e risorse umane: un binomio sempre più strategico. Fino a pochi anni fa, l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito HR sembrava limitato a grandi multinazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

risorse umane e intelligenza artificiale il 61 dei direttori del personale la utilizza gi224

© Quotidiano.net - Risorse umane e intelligenza artificiale: il 61% dei direttori del personale la utilizza già

News recenti che potrebbero piacerti

risorse umane intelligenza artificialeRisorse umane e intelligenza artificiale: il 61% dei direttori del personale la utilizza già - Dall’analisi del curriculum ai processi di selezione e formazione: l’AI ridisegna la gestione dei talenti nelle aziende italiane ... Lo riporta quotidiano.net

risorse umane intelligenza artificialeLa cartografia dell’intelligenza artificiale generativa - Il sito offre una mappatura critica delle connessioni tra l’intelligenza artificiale generativa e le at ... Come scrive infodata.ilsole24ore.com

risorse umane intelligenza artificialeFuture @Work 2025: l'intelligenza artificiale trasforma il mondo delle risorse umane - Si è svolto oggi, a Villa Blanc, Future @Work “Non dire domani”, l’appuntamento organizzato da HRC Community in ... Scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Risorse Umane Intelligenza Artificiale