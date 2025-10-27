Secondo un’ indagine condotta da Il Sole 24 Ore e dall’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano, oltre il 61% dei capi del personale in Italia utilizza oggi strumenti basati sull’intelligenza artificiale per migliorare i processi di selezione, gestione e sviluppo dei dipendenti. Una trasformazione che sta cambiando in modo strutturale il lavoro delle risorse umane, aprendo nuove opportunità ma anche interrogativi su etica, trasparenza e ruolo umano nelle decisioni aziendali. AI e risorse umane: un binomio sempre più strategico. Fino a pochi anni fa, l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito HR sembrava limitato a grandi multinazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Risorse umane e intelligenza artificiale: il 61% dei direttori del personale la utilizza già