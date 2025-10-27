Risentimento muscolare | l' Inter perde Mkhitaryan sino a dicembre addio derby

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista armeno si è sottoposto agli esami strumentali dopo l'infortunio di Napoli: il problema riguarda il "semitendinoso" dell'arto. Salterà la sfida con il Milan del 23 novembre, altre 4 gare di campionato e due di Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

