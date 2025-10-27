Riqualificazione strade tra Cesa Aversa e Gricignano | 3 milioni di euro dalla Regione
Un finanziamento da 3 milioni di euro è stato concesso dalla Regione Campania nell’ambito del Piano Strade per la riqualificazione di via Atellana e delle principali arterie di collegamento tra Cesa, Aversa e Gricignano di Aversa. Ieri mattina, presso il Municipio di Cesa — comune capofila del progetto — è stato presentato alla stampa il . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
